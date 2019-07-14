أفواج الحُجاج تُغادر نهاية الشهر الجاري وتسعيرة الحج لم تُحدد

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس جمعة شركات الحج والعمرة في غزة، عوض أبو مذكور: إنه من المقرر أن يغادر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، وعلى مدار أربعة أيام متتالية يوم 24-7-2019، مشيراً إلى أن جهوداً تبذل لتخفيض تسعيرة الحج للعام الحالي، قد تؤخر مغادرة الحجاج.





وأضاف أبو مذكور، وفق وكالة (الرأي)، أن هناك ارتفاعاً قد طرأ على تسعيرة الحج للعام الحالي، بسبب الرسوم الإضافية، وخاصة في النقل من معبر رفح لمطار القاهرة ثم لمطار جدة والعودة.





وتابع أبو مذكور: "تسعيرة حجاج قطاع غزة، سيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع بين غزة والضفة اليوم، حيث بلغت تسعيرة الحج للعام الماضي 2435 ديناراً"، متوقعاً أن تصل تسعيرة العام الحالي لأكثر من لـ 2600 دينار.





وأكمل أبو مذكور: "الارتفاع يعود لعدة أسباب منها: ارتفاع تأشيرة العمالة لتصل إلى 108 آلاف دولار، بعد أن كانت من 20-30 ألف دولار، حيث تحملت الوزارة العام الماضي تلك التكلفة، ولكن لن تتمكن العام الحالي من الدفع؛ لتبرير السلطة فراغ صندوقها".