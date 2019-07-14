رغم الضغوطات الأمريكية.. روحاني يُعلن انخفاض الديون الخارجية وتراجع معدل البطالة

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن حجم الديون الخارجية لبلاده انخفض 25% إلى 9.5 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار قبل أكثر من عامين.



ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن روحاني القول اليوم الأحد، أمام حشد بمدينة شيروان شمال شرقي البلاد: إن انخفاض الديون الخارجية بنحو 25% "يعكس أنه رغم الضغوطات الأمريكية، فإننا لم نطلب مساعدة خارجية، واعتمدنا على أنفسنا، ووفرنا النفقات، وسددنا جزءاً من الديون".



وأضاف: أن البطالة تراجعت إلى 10.8% مقابل 12.1% في السنة السابقة، وفق ما نقل موقع (مصراوي).



واعتبر روحاني، أن الولايات المتحدة فشلت في كل محاولاتها الرامية للمساس بإيران، وقال :"منذ 14 شهراً تفرض أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، أقسى العقوبات ضد الشعب الإيراني، ولو كانت هذه العقوبات فُرضت على أي شعب آخر لانهار، إلا أن الشعب الإيراني، قد قاوم على مدى هذه الفترة بكل قوة".