شؤون فلسطينية

إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية "الإعادة"

إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية "الإعادة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، اليوم الأحد، النتائج الرسمية الأولية للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019 والتي جرت يوم أمس السبت، حيث صدرت النتائج بعد أن أنهت طواقم اللجنة، عملية فرز الأصوات، وإدارة البيانات وعملية توزيع المقاعد. 

وسبق إعلان النتائج اجتماع لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم، للاطلاع على تقرير سير الانتخابات، حيث صادقت على النتائج الأولية للانتخابات، والتي جرت في سبع هيئات محلية في الضفة الغربية، وهي: حزما- القدس، وقفين- طولكرم، وقبلان- نابلس، وجيوس- قلقيلية، وكفر الديك- سلفيت، وتفوح وبيت عوا-الخليل، وتضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين. 

وقد أعلن الدكتور ناصر، عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية متنافسة في الانتخابات، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء القوائم التي فازت بالتزكية في سبع هيئات محلية أخرى ترشحت في كل منها قائمة واحدة، وقد تم نشر هذه النتائج على موقع اللجنة الإلكتروني: (www.elections.ps) حيث يمكن للمواطنين الاطلاع عليها.

وبين رئيس اللجنة، أن النسبة النهائية للاقتراع بلغت 58.2% من أصحاب حق الاقتراع في الهيئات المحلية السبعة، وقد بلغ عدد الأوراق الصحيحة 16,717 بنسبة 97% من المجموع الكلي للأوراق، بينما كان عدد الأوراق البيضاء 207 بنسبة 1.2% والأوراق الباطلة 314 بنسبة 1.8%.

وطبقاً لقانون الانتخابات المحلية، يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة، وذلك أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة، بحيث يتم بعدها نشر النتائج النهائية، وتسلم إلى وزارة الحكم المحلي.

كما وتوجهت اللجنة بالشكر إلى كافة المواطنين، الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، والسادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وهيئة الشؤون المدنية، وممثلي وسائل الاعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، والمراقبين المحليين، كما تقدم اللجنة، شكراً خاصاً لجميع طواقم اللجنة على ما بذلوه من جهد؛ لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

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