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شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله

شاهد: حرب كلامية بين أمير سعودي وأفيخاي أدرعي بسبب خطاب نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
نشبت حربة كلامية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بين الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، بسبب خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكانت البداية، بنشر الأمير السعودي، تعليقات على خطاب نصر الأخير، وتهديداته إلى إسرائيل، والتهديدات التي توجهها الأخيرة إلى (حزب الله).

وقال الأمير السعودي: "تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة، ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء، وما قاله: الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول، ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة، وضحك مبتهجاً ملاحظة نسيها أمين الحزب: قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود".

بدوره، علق أفيخاي أدرعي، على منشور الأمير السعودي، بالقول: "لم يعيش هذا التنظيم الإرهابي، أزمات اقتصادية وإفلاس أخلاقي مثلما يعيشها اليوم، لأنه فش مصاري لصاحب السرداب وأتباعه".

ولكن رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً: "لا أحب حسن نصر الله، وأنا ضد سياساته الحالية تماماً، ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه، طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية، وطالما لم تُحل قضية فلسطين، وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

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