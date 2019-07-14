رسالة من "خامنئي" كانت وراء خطاب "نصر الله" المفاجئ بحرب تموز

حسن نصر الله

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث الأمين العام للمقاومة الإسلامية "حركة النجباء"، الشيخ أكرم الكعبي، عن فحوى رسالة مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في حرب تموز/ يوليو 2006.



وشرح الكعبي في تصريح لم ينشر من قبل، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب تموز، التي شنتها إسرائيل على لبنان، أوضح من خلاله ما دار في لقائه مع نصر الله في تلك الفترة.



وأكد الكعبي على عدم وجود توازن في ميزان القوى خلال الحرب، موضحاً أن مقاتلي (حزب الله) كانوا يحاربون في حالة من الضيق والشدة، لأن أغلب الدول كانت تدعم إسرائيل.



وأوضح القائد البارز، في الحشد الشعبي، أنه في تلك الفترة، خرج نصر الله فجأة على الإعلام، وبشر بالنصر، وفاجأ الجميع، وكانت تلك التصريحات تنشأ من اطمئنان يفوق الحسابات العادية.



وأكد الكعبي، أن نصر الله، تسلم رسالة من خامنئي، وجاء فيها "أنني أوصي جميع المجاهدين بقراءة دعاء (الجوشن الصغير)، وبشرنا بالنصر الحتمي، وأن العزة والكرامة، ستكون من نصيب المقاومة.