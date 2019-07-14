مباشر | مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات الإعادة بعدد من بلديات الضفة

شؤون فلسطينية

الإحصاء.. الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ينخفض بمقدار 0.48% خلال حزيران

الإحصاء.. الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ينخفض بمقدار 0.48% خلال حزيران
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل انخفاضاً مقداره 0.48% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، بواقع 1.26% في قطاع غزة، وبمقدار 0.34% في الضفة الغربية، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.01% في القدس J1.

وأكد الجهاز أن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.30%، وأسعار البيض بمقدار 9.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.00%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.31%، وأسعار الدرنيات بمقدار 3.34%، على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.11%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.96%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 1.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.86%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2019 مع شهر حزيران 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.39%، بواقع 1.87% في القدس J1*، وبنسبة 1.02% في كل من الضفة الغربية** وقطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للنصف الأول من العام 2019، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.41% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.78% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.08% في القدس J1*، وبنسبة 0.52% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.26% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.40%، وأسعار البيض بمقدار 14.16%، وأسعار الدرنيات بمقدار 7.22%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.00%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.35%، وأسعار الغاز بمقدار 2.32%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 7.96%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.98%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.12%، وأسعار الأرز بنسبة 1.22%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.04%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.34% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.79%، وأسعار البيض بمقدار 7.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.57%، وأسعار الدرنيات بمقدار 1.66%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.13%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.02%، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة 2.10%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر حزيران 2019 مقارنة مع شهر أيار 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 15.36%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.51%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.09%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.35%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.95%، وأسعار البيض بنسبة 3.25%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.49%، وأسعار الأرز بنسبة 1.46%.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة في الأقصى ويفرغ محتوياته

الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة في الأقصى ويفرغ محتوياته

الأحمد وهنية والنخالة.. شاهد: كيف ظهرت صور القادة الفلسطينيين بتطبيق &#34;صورتك بعد 30 عامًا&#34;

الأحمد وهنية والنخالة.. شاهد: كيف ظهرت صور القادة الفلسطينيين بتطبيق "صورتك بعد 30 عامًا"

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

كيف جاءت الحالة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

كيف جاءت الحالة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

تطورات جديدة حول صفقة بيع ممتلكات الكنيسة لجمعية استطانية بالقدس

تطورات جديدة حول صفقة بيع ممتلكات الكنيسة لجمعية استطانية بالقدس

حبيب: حمّلنا مصر رسالة شديدة اللهجة للاحتلال والوضع بغزة لا يُحتمل

حبيب: حمّلنا مصر رسالة شديدة اللهجة للاحتلال والوضع بغزة لا يُحتمل

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الإحصاء.. الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ينخفض بمقدار 0.48% خلال حزيران

الإحصاء.. الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ينخفض بمقدار 0.48% خلال حزيران

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

بيراوي: نُعد محاولة جديدة لكسر الحصار البحري عن غزة

بيراوي: نُعد محاولة جديدة لكسر الحصار البحري عن غزة

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

منوعات

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

مذيعة mbc تتعرض لإصابة بالغة في هولندا وتفقد القدرة على المشي

الجمهور يفتح النار على &#34;حلا شيحا&#34; في أحدث صورة جريئة لها

الجمهور يفتح النار على "حلا شيحا" في أحدث صورة جريئة لها

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

أول رد فعل علني من أنغام تجاه عودة زوجها لطليقته

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: &#34;إيش هالجمال يخربيت أبو كده&#34;

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

عربي

الحكومة اليمنية تُحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن

الحكومة اليمنية تُحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن

الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها

الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها

الجيش الليبي يستعد لآخر معاركه في طرابلس

الجيش الليبي يستعد لآخر معاركه في طرابلس

المغرب تُنقذ 161 مهاجراً قبالة سواحلها

المغرب تُنقذ 161 مهاجراً قبالة سواحلها