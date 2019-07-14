الاحتلال يقتحم مصلى الرحمة في الأقصى ويفرغ محتوياته

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت فجر اليوم الأحد، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد شرعت بإخراج بعض المحتويات من داخله، منها القواطع الخشبية الموجودة فيه.