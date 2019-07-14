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شاهد: أمير قطر يجلس وحيداً في مقهى ويُشعل "السوشيال ميديا"

شاهد: أمير قطر يجلس وحيداً في مقهى ويُشعل "السوشيال ميديا"
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
أحدثت صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يجلس وحيداً على طاولة في مقهى، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، صورة للشيخ تميم بن حمد، وهو يجلس وحيداً على طاولة في مقهى، من دون أن يشير إلى مكان هذا المقهى، أو تاريخ تصويرها، وفق (روسيا اليوم).

واكتفى شقيق أمير قطر، بنشر تعليق وحيد على تلك الصورة قائلاً "حافظه ربي".

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها تأتي خلال زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتباينت ردود الفعل ما بين مؤيدين لقطر يتحدثون عن تواضع أمير قطر بجلوسه في مقهى كشخص عادي، وما بين منتقدين يرونها دلالة على التجاهل، الذي شهده خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

واختتم أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة، التي التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد، سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءاً من يوم 9 تموز/ يوليو الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر، سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وكان البيت الأبيض، أعلن في حزيران/ يونيو، أن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

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