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شؤون فلسطينية

الأحمد وهنية والنخالة.. شاهد: كيف ظهرت صور القادة الفلسطينيين بتطبيق "صورتك بعد 30 عامًا"

الأحمد وهنية والنخالة.. شاهد: كيف ظهرت صور القادة الفلسطينيين بتطبيق "صورتك بعد 30 عامًا"
رام الله - دنيا الوطن
ظهر في الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق جديد، أطلق عليه (face app) حيث يقوم هذا التطبيق بإعطاء المستخدم صورًا تنبؤية بعد 30 عامًا، من عمره الحالي.

وبعيدًا عن تداول الناشطين صورًا لهم، ولأصدقائهم، فقد ظهرت صور تنبؤية للقيادات السياسية الفلسطينية، مثل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وعضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، إضافة لأمين سر مركزية فتح، جبريل الرجوب.

كما تناول النشطاء، صورًا، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وكذلك الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم (أبو ليلى).

صورة متداولة لإسماعيل هنية

صورة متداولة لقيس عبد الكريم

صورة متداولة لصالح العاروري

صورة متداولة لعزام الأحمد

صورة متداولة لجبريل الرجوب

صورة متداولة لزياد النخالة

صورة متداولة لخالد مشعل

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