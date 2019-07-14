دولي

طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية تصل أنقرة

طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية تصل أنقرة
المنظومة الدفاعية اس 400
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية وصلت العاصمة، أنقرة صباح اليوم الأحد.

وكانت طائرة روسية، سلمت أمس السبت، الدفعة الثانية من مكونات النظام الروسي إلى قاعدة جوية تركية.

وقالت قناة (إن تي في): إن الطائرة شوهدت وهي تهبط في قاعدة "مورتد" الجوية، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الشمال الغربي من العاصمة التركية.

أخبار ذات صلة

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

بعد تصريحات مناوئة لمثليي الجنس.. دعوات في إسرائيل لإقالة وزير التعليم

بعد تصريحات مناوئة لمثليي الجنس.. دعوات في إسرائيل لإقالة وزير التعليم

موغيريني: أي صراع بالشرق الأوسط ستكون عواقبه وخيمة على الجميع

موغيريني: أي صراع بالشرق الأوسط ستكون عواقبه وخيمة على الجميع

تنتهي الثلاثاء.. جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورات عسكرية في ميناء أسدود

تنتهي الثلاثاء.. جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورات عسكرية في ميناء أسدود

ظريف لـ&#34;بريطانيا&#34;: إيران ستواصل تصدير النفط تحت أي ظروف

ظريف لـ"بريطانيا": إيران ستواصل تصدير النفط تحت أي ظروف

تستمر ثلاثة أيام.. مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ الأحد في ميناء أسدود

تستمر ثلاثة أيام.. مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ الأحد في ميناء أسدود

ظريف يتوجه إلى نيويورك لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة

ظريف يتوجه إلى نيويورك لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

عيسى: الانتهاكات الإسرائيلية اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للإنسانية

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة الغربية

انخفاض على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

انخفاض على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الطقس: أجواء شديدة الحرارة يوم الأربعاء

الطقس: أجواء شديدة الحرارة يوم الأربعاء

خلال استقباله السفير الروسي.. الرئيس عباس يُثمن دعم موسكو السياسي الكبير

خلال استقباله السفير الروسي.. الرئيس عباس يُثمن دعم موسكو السياسي الكبير

منوعات

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: &#34;إيش هالجمال يخربيت أبو كده&#34;

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

عربي

الحكومة اليمنية تُحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن

الحكومة اليمنية تُحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن

الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها

الكويت تتخذ إجراءات أمنية لحماية موانئها

الجيش الليبي يستعد لآخر معاركه في طرابلس

الجيش الليبي يستعد لآخر معاركه في طرابلس

المغرب تُنقذ 161 مهاجراً قبالة سواحلها

المغرب تُنقذ 161 مهاجراً قبالة سواحلها