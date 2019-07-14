طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية تصل أنقرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية وصلت العاصمة، أنقرة صباح اليوم الأحد.
وكانت طائرة روسية، سلمت أمس السبت، الدفعة الثانية من مكونات النظام الروسي إلى قاعدة جوية تركية.
وقالت قناة (إن تي في): إن الطائرة شوهدت وهي تهبط في قاعدة "مورتد" الجوية، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الشمال الغربي من العاصمة التركية.
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن طائرة روسية خامسة محملة بمعدات منظومة "إس- 400" الدفاعية وصلت العاصمة، أنقرة صباح اليوم الأحد.
وكانت طائرة روسية، سلمت أمس السبت، الدفعة الثانية من مكونات النظام الروسي إلى قاعدة جوية تركية.
وقالت قناة (إن تي في): إن الطائرة شوهدت وهي تهبط في قاعدة "مورتد" الجوية، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الشمال الغربي من العاصمة التركية.
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