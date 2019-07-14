دولي

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا

صحيفة ألمانية: (إس 400) تشكل نقطة اللاعودة لتركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت وسائل إعلام ألمانية، أن حصول تركيا على المنظومة الصاروخية الروسية "إس- 400" قد يكون "نقطة اللاعودة"، التي قد تدق إسفينا بين أنقرة، وعدد من حلفائها الغربيين.

وقالت صحيفة (ويلت) الألمانية، إن تركيا ورغم الانتقادات التي واجهتها من حلفائها في حلف الناتو، والتهديدات الأمريكية، أتمت صفقة "إس- 400"، مضيفة، أن تركيا تنظر إلى روسيا كشريك تفاوضي حول المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط، نظراً لأن نفوذ موسكو في هذه المنطقة بات أقوى من نفوذ واشنطن.

وأوضحت الصحيفة، أن تركيا أقدمت على هذه الخطوة لعدة اعتبارات منها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد حماية بلاده من الولايات المتحدة، بما أن الجيش التركي يخطط لنشر المنظومة الصاروخية الروسية بالقرب من أنقرة.

وأشارت إلى أن أنقرة تعرضت لهجوم من الجو خلال محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016، وفي حال حماية أنقرة بصواريخ "باتريوت" الأمريكية، فإن الجيش الأمريكي قادر على وقف تشغيلها، ولذلك فإن منظومة "إس-400" قد تفيد تركيا في مثل هذه الحالات.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة الماضي، عن بدء تسلمها دفعة من المنظومة الصاروخية الروسية "إس- 400"، كما عقدت أنقرة مع موسكو صفقة سنة 2017 بمبلغ قدره 2.5 مليار دولار لشراء منظومة "إس-400".

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