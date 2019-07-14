الحكومة اليمنية تُحذر من كارثة في البحر الأحمر وخليج عدن





وأكدت الحكومة، على المخاطر التي قد تنجم عن تسرب النفط وضرورة إصلاح الخزان بالسرعة القصوى، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنحذّرت الحكومة اليمنية، من كارثة بيئية في البحر الأحمر وخليج عدن، جراء تسرب النفط من خزان (صافر) وهو ناقلة نفط ضخمة راسية في ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن.وأشارت إلى أن الخزان "صافر" عبارة عن ناقلة نفط ضخمة يبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم أكثر من مليون برميل نفط خام، ولم يخضع هذا الخزان للصيانة منذ أكثر من أربع سنوات، رغم انتهاء عمره الافتراضي.وأكدت الرئاسة على أن التسرب النفطي بدأ بالفعل جراء تآكل الخزان، ما يُنذر بكارثة تفوق 4 مرات حادثة التسرب النفطي في "أكسون فالديز" بالولايات المتحدة عام 1989، التي تعد أكبر الكوارث البيئية في التاريخ.وحذرت الحكومة من أن الحياة البحرية والدول المحيطة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، وصولاً إلى قناة السويس، ستكون معرضة لخطر كبير في حال وقوع الكارثة، كما سيُفقد سكان المناطق المحيطة المعتمدين على الصيد مصادر معيشتهم، لافتة إلى أن البحر الأحمر يعتبر بحراً مغلقا لذا ستكون معالجة الآثار البيئية معقدة وطويلة ومكلفة.وأضافت الحكومة اليمنية، أن "الأمم المتحدة، أرسلت في أيار/ مايو الماضي فريقاً فنياً لمعاينة الخزان، لكن المقاتلين الحوثيين عرقلوا وصوله".وأشارت الحكومة إلى أنها طالبت الأمم المتحدة مراراً بممارسة الضغط على الحوثيين للسماح بإجراء فحص فني وأعمال صيانة لخزان "صافر" العائم، بميناء "رأس عيسى" في الحديدة.