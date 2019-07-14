دولي

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

ماكرون يُعلن تشكيل قيادة عسكرية فضائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قيادة عسكرية مخصصة للفضاء، سيتم إنشاؤها داخل القوات الجوية الوطنية بهدف تطوير قدراتها الفضائية.

وأضاف ماكرون، في خطاب ألقاه في باريس أمام جنود في وزارة الدفاع، عشية احتفالات العيد الوطني الفرنسي: "لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في أيلول/ سبتمبر المقبل" ضمن سلاح الجو الذي سيسمى "على المدى الطويل سلاح الجو والفضاء"، وفق (روسيا اليوم).

ووصف ماكرون الفضاء بأنه يُشكل "تحدياً فعلياً للأمن القومي بسبب النزاعات التي يثيرها"، وكان أكد السنة الماضية عزمه على تزويد فرنسا بـ "استراتيجية فضاء دفاعية".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن الخطة الفضائية والعسكرية الجديدة التي عرضتها عليه وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، والتي وافق عليها، ستتيح ضمان الدفاع الوطني "من الفضاء وعبر الفضاء".

وتابع: "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي، وسنقوم بحماية أقمارنا الصناعية بشكل أفضل، وأيضا بطريقة فاعلة"، مؤكداً أن "الاستثمارات الجديدة الحتمية ستتقرر".

تجدر الإشارة إلى أن قانون البرمجة العسكرية الفرنسية 2019-2025، يخصص موازنة قدرها 3.6 مليار يورو للدفاع الفضائي، وسيتيح هذا القانون بشكل خاص تمويل تجديد أقمار صناعية فرنسية للمراقبة والاتصالات ووضع ثلاثة أقمار صناعية للتنصت الكهرومغنطيسي في المدار، وتحديث رادار المراقبة الفضائي.

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