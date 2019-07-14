غزة: مواطن يطرح فكرة إنشاء صندوق لجمع التبرعات لأهالي مخيمه

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رام الله - دنيا الوطن- أروى صلاح

طرح المواطن سيد أبو زبيدة من مخيم البريج وسط قطاع غزة فكرة إنشاء صندوق من أجل جمع التبرعات والمساعدات لأهالي المخيم والعمل على سد احتياجاتهم ومستلزماتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها أهالي القطاع.



وقال المواطن سيد أن أبناء شعبه يعانون من ظروف سيئة خاصة في المخيمات التي يتواجد فيها الكثير من العائلات المحتاجة، والذين يعانون من أوضاع صعبة وغير قادرين على تلبية أبسط احتياجات اسرتهم تلبية من الطعام والشراب لأبنائهم.



وأكد أن إنشاء صندوق من أجل سد احتياجات المواطنين من خلال المساعدات والتبرعات سيساهم بتحسين الأوضاع لدى العائلات المحتاجة، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة تكون على قدر من الوعي والمسؤولية من أجل الإشراف عليها بعيدا عن الأحزاب السياسية والمؤسسات.



وتمنى المواطن أبو زبيدة من أصحاب الضمائر الحية المقتدرين بالعمل والتطوع وتقديم المساعدات والتبرعات، سواء كانت أموالاً ومستلزمات من أجل مساعدة أبناء المخيم.