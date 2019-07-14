الجيش الليبي يستعد لآخر معاركه في طرابلس

قال العميد صالح بوحليقة، ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية: إن قوات الجيش الوطني الليبي تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن مطادرة المسلحين، ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف.





وأوضح بوحليقة، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن الجيش الوطني الليبي، سيدخل في مرحلة جديدة، ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة "ميدان الشهداء وسط طرابلس، مضيفاً: "العدو ينهزم ويتشتت، ويبدأ بالهرب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة"، وفق قوله.







ورداً على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة، قال: "نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس".

رام الله - دنيا الوطن