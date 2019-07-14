كيف جاءت الحالة المرورية في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد؟



وقالت: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".



وحول الحوادث، أوضحت أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد فقط، لم ينتج عنه أي إصابات بفضل الله عز وجل.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، نشرة خاصة بحالة الطرق في محافظات قطاع غزة اليوم الأحد.وأكدت الإدارة في نشرتها، أن الحركة المرورية في محافظات قطاع غزة، نشطة منذ الصباح الباكر، منوهة في الوقت ذاته، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة، وسوق المغازي في محافظة الوسطى، وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.وأِشارت الإدارة، إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، منسابة بشكل اعتيادي، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، مذكرة أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يُعرض حياة قائدي المركبات والآخرين للخطر.