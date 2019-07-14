غنيم: تجديد بنية اللجان الشعبية للاجئين خطوة بالاتجاه الصحيح

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نافذ غنيم، نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني على أهمية تجديد بنية جميع اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات محافظات غزة، موضحاً أن ذلك جرى بالتنسيق والتفاهم بين دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الدكتور أحمد أبو هولي، وفصائل المنظمة، التي تشارك في هذه اللجان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ليس لها أي علاقة بالتطورات السياسية، وبأنها جاءت منسجمة مع الحاجة الملحة لتجديد بنية ونشاط هذه اللجان التي مضى على تشكيلها سنوات طوال دون تجديد.



وعبر غنيم عن تقديره لجميع الإخوة والرفاق رجالاً ونساء، الذين شاركوا وبذلوا جل جهودهم في عمل هذه اللجان خلال السنوات السابقة.. مثمناً نشاطهم ودورهم في خدمة المخيمات، وإبراز قضية اللاجئين الفلسطينيين سياسياً واجتماعياً.



وقال: " أن الأصل في تشكيل هذه اللجان وغيرها، يجب أن يتم من خلال انتخابات ديمقراطية ونزيهة داخل جمعياتها العمومية التي تتكون من تشكيل اجتماعي وسياسي، يعبر عن التنوع والتعدد داخل المخيم، لكن الحالة الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، فرضت أن يتم تجديد بنية هذه اللجان في إطار من التوافق الوطني لفصائل (م. ت. ف)، الأمر الذي يجب أن لا يتعارض أو يعطل السعي المستقبلي الجاد لتشكيل الجمعيات العمومية لهذه اللجان، لتخضع لمساءلتها ومحاسبتها دورياً بما في ذلك انتخاب هذه اللجان، وبما يعزز العلاقة التكاملية مع دائرة شؤون اللاجئين باعتبارها المرجعية السياسية لها".



كما شدد على أهمية أن يجرى الانتهاء خلال الأيام المقبلة من تشكيل اللجان الجديدة، استناداً للتفاهم بين فصائل (م. ت. ف) ودائرة شؤون اللاجئين، ليتسنى لهذه اللجان استلام المقرات الخاصة بها في المخيمات الثمانية من اللجان التحضيرية التي تشكلت الأسبوع المضي؛ ولتتمكن من مباشرة عملها ومهامها.



وشدد على أهمية أن تتواصل جهود دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، وبالتعاون والتنسيق مع فصائل (م. ت. ف)، لترتيب وتجديد باقي اللجان الشعبية للاجئين في جميع مخيمات الضفة الغربية وفي الخارج.