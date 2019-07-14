بعد تصريحات مناوئة لمثليي الجنس.. دعوات في إسرائيل لإقالة وزير التعليم



وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات أدلى بها بيرتس، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ودعا العديد من نواب المعارضة نتنياهو الى إقالة بيرتس قائلين: "إنه لا يمكن أن يكون شخص غير متحضر وذو آراء ظالمة مسؤولاً عن تربية التلاميذ".

وكان بيرتس قال: إنه يدعم أن يَخضع مثليو الجنس لعلاج التحويل وهو علاج يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي.