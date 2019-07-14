دولي

بعد تصريحات مناوئة لمثليي الجنس.. دعوات في إسرائيل لإقالة وزير التعليم

بعد تصريحات مناوئة لمثليي الجنس.. دعوات في إسرائيل لإقالة وزير التعليم
رافي بيرتس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس في إسرائيل، عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم الأحد، أمام مكاتب الحكومة في تل أبيب، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، رافي بيرتس في أعقاب تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس مساء أمس. 

وكان بيرتس قال: إنه يدعم أن يَخضع مثليو الجنس لعلاج التحويل وهو علاج يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات أدلى بها بيرتس، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ودعا العديد من نواب المعارضة نتنياهو الى إقالة بيرتس قائلين: "إنه لا يمكن أن يكون شخص غير متحضر وذو آراء ظالمة مسؤولاً عن تربية التلاميذ". 

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