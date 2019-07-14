حبيب: حمّلنا مصر رسالة شديدة اللهجة للاحتلال والوضع بغزة لا يُحتمل

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: إن الفصائل الفلسيطنية، حملت الوفد المصري، رسالة شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي.







وأضاف حبيب: "الفصائل شددت للوفد المصري على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كامل، وأن صبرها يكاد ينفد، ولا يمكن القبول بالبقاء على هذا الحال، في ظل تلكؤ الاحتلال بما تم التوافق عليه من تفاهمات".



وأوضح حبيب، وفق (عربي 21)، أن الفصائل الفلسطينية، أوضحت للوفد المصري، أن الأوضاع ستتجه للتصعيد؛ إن لم يتحمل الاحتلال مسؤوليته بالالتزام بالتفاهمات.وأكد على أن الوضع في قطاع غزة بات لا يُحتمل، ولا يُطاق بما ينذر بالانفجار، محملاً الاحتلال مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بغزة، إن لم يلتزم بالتفاهمات.ونوه إلى أن الفصائل الفلسطينية، تنتظر رد الاحتلال على رسالتها من الوفد المصري، مشيراً إلى أنه لا موعد محدد لعودة الوفد للقطاع.