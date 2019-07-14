المغرب تُنقذ 161 مهاجراً قبالة سواحلها
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت وحدات خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية المغربية، 161 مهاجراً، كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة، قبالة سواحلها.
يذكر، أن إسبانيا خصصت 26 مليون يورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجستية؛ لتمكينها من احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
أنقذت وحدات خفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية المغربية، 161 مهاجراً، كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة، قبالة سواحلها.
ونقلت (روسيا اليوم)، عن خفر السواحل، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، أغلبهم من بلدان إفريقيا (جنوب الصحراء)، وجرى إنقاذهم جميعاً بعد تعرضهم لخطر الغرق، ونقلوا إلى المراكز الطبية، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة.
يذكر، أن إسبانيا خصصت 26 مليون يورو، لتزويد وزارة الداخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجستية؛ لتمكينها من احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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