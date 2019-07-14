موغيريني: أي صراع بالشرق الأوسط ستكون عواقبه وخيمة على الجميع





واتهمت الولايات المتحدة إيران، بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخراً، واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية، وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برد انتقامي؛ لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.



وفي العام الماضي، قرر ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015.

رام الله - دنيا الوطنقالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد يدعم تماماً جهود العراق لنزع فتيل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن أي صراع سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.وأضافت موغيريني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، خلال زيارة لبغداد، أن الاتحاد يقدر ويدعم سياسة العراق الساعية للحفاظ على علاقات طيبة مع كل جيرانه، محذرة من أي "مغامرات خطيرة" بالمنطقة.وقالت: "تحدثت أنا والوزير باستفاضة عن التوتر المتزايد حول العراق، والحاجة أولاً وقبل أي شيء إلى تجنب التصعيد، وتجنب أي حسابات خاطئة قد تفضي إلى عواقب خطيرة للغاية بالنسبة للعراق أولاً وقبل كل شيء، وما وراء ذلك أيضاً"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وتأتي زيارة موغيريني للعراق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.