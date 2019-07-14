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دولة عربية نفطية ترفع أسعار البنزين

دولة عربية نفطية ترفع أسعار البنزين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت شركة (أرامكو) السعودية، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية؛ ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعاً من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعاً من 2.10 ريال.

وقالت أرامكو، في بيان صحفي، إن تعديل أسعار البنزين، تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه، وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية، وفق (رويترز).

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها أرست 34 عقداً بقيمة إجمالية 18 مليار دولار؛ لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.

وأضافت الشركة في بيان، أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وتابعت، أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في الشركة، تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً، فيما بلغت نسبة العقود التي فازت بها شركات محلية 50% وشاركت في المنافسة على العقود أكثر من 90 شركة ومؤسسة.

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