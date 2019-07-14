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ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين أمام السواحل التونسية إلى 82

ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين أمام السواحل التونسية إلى 82
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الجثث التي انتشلتها تونس، بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي إلى 82.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث، استمرت أسبوعاً تم انتشال جثث 82 شخصاً، كانوا على السفينة التي غرقت الأسبوع الماضي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: إن صيادين تونسيين، أنقذوا أربعة أشخاص، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.

وانقلبت السفينة بعد ابحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا، وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي: إنها كانت تحمل 86 شخصاً.

ويعد ساحل غرب ليبيا، نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا على الرغم من أن الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب، ودعم قوات خفر السواحل الليبية.

وكان 65 مهاجراً قد غرقوا في أيار/ مايو، أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا، بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس.

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