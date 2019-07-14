شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي مُهاجمةً وزير العمل اللبناني: قراره حصار للاجئين

الجهاد الإسلامي مُهاجمةً وزير العمل اللبناني: قراره حصار للاجئين
وزير العمل اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت حركة الجهاد الإسلامي، وزير العمل اللبناني،  كميل أبو سليمان، وذلك على خلفية قراره الأخير بشأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، الأحد: إن قرار الوزير يمثل حصاراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتضييقاً واضحاً عليهم، متابعةً: "من حقنا أن نسأل عن صلة هذه القرارات بـ (صفقة ترمب)؟.

وأضافت الحركة: "هل يمثل قرار الوزير محاولة لافتعال أزمة، والزج بالعنصر الفلسطيني فيها؟ هذا القرار لن يخدم الحوار الفلسطيني- اللبناني، ولن يفيد أحداً سوى العدو المشترك لفلسطين ولبنان".

يذكر، أن أبو سليمان، أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في مختلف المناطق اللبنانية، تتضمن إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية، وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.

يذكر، أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على إجازة عمل.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017، 174 ألفاً و422 فرداً، يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبنانية.

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