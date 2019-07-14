بيراوي: نُعد محاولة جديدة لكسر الحصار البحري عن غزة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية الدولي، أن التحالف يعد الآن، محاولة جديدة لكسر الحصار البحري عن غزة، والتي ستنطلق في منتصف العام المقبل.



وأشار بيراوي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أسطول الحرية والمحاولات اللاحقة لكسر الحصار عبر البحر، قد يحمل معه مواداً إغاثية، ولكن بكميات رمزية.



وقال بيراوي: "للأسف منذ تسلُم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم، لم تعد السلطات المصرية، تسمح بالقوافل التضامنية التي تستهدف الدعم السياسي والإعلامي للأهل في القطاع والمطالبة بكسر الحصار، ولكنها أبقت على الحد الأدنى من القوافل الخيرية الإغاثية من خلال منظمة أميال من الابتسامات التي استطاعت الدخول لغزة بضع مرات خلال السنوات الماضية".



وأضاف: "هذا ما جعل اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة العضو المؤسس في تحالف اسطول الحرية، يركز على محاولات كسر الحصار، عبر تسيير السفن التضامنية التي تبحر من أوروبا إلى غزة، والتي كان آخرها في تموز/ يوليو 2018".



وكشف بيراوي، أنه خلال السنة الحالية، نفذ تحالف اسطول الحرية، عدداً من المشاريع والفعاليات التي تركز على التوعية والضغط السياسي لكسر الحصار؛ ولفضح آثار الحصار المدمرة على الشعب الفلسطيني، وبالتركيز على تداعيات الحصار على شريحة الشباب والأطفال، بالإضافة لعدد من الفعاليات التوعوية البحرية في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة في الدول الإسكندنافية.



وفي السياق، نوه رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إلى أن اللجنة تركز على البعد السياسي، وعلى حق الفلسطينيين بحرية التنقل، وكسر الحصار، الذي من شأنه إذا تحقق أن يحل معظم مشاكل الفقر.