تنتهي الثلاثاء.. جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورات عسكرية في ميناء أسدود

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ستبدأ صباح اليوم الأحد، مناورات عسكرية في ميناء أسدود، ستنتهي مساء الثلاثاء.



وقال المتحدث: "سيشعر المستوطنون خلال المناورات بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وستسمع صفارات الإنذار في منطقة الميناء".



وأشار إلى أن التمرين تم التخطيط له مسبقًا، كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2019، ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.