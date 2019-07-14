شؤون فلسطينية

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن
حركة حماس - شعار
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب سليم أحمد معروف - أبو عبد الرحمن، وهو أحد عناصرها وقتل في اليمن.

وقالت الحركة في بيان لها: "بكل آيات الفخر والاعتزاز والتسليم بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ابنها البار الشهيد/ سليم أحمد معروف - أبو عبد الرحمن (36 عاماً) والذي قتل غدراً صباح يوم الجمعة الموافق 2019/7/12م على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن الشقيق".

وأضافت الحركة: أنها وهي تنعى شهيدها الذي كان يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عاماً فإنها تطالب الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

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