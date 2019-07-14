حركة حماس تنعى أحد عناصرها في اليمن

وقالت الحركة في بيان لها: "بكل آيات الفخر والاعتزاز والتسليم بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ابنها البار الشهيد/ سليم أحمد معروف - أبو عبد الرحمن (36 عاماً) والذي قتل غدراً صباح يوم الجمعة الموافق 2019/7/12م على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن الشقيق".



وأضافت الحركة: أنها وهي تنعى شهيدها الذي كان يقيم في اليمن منذ أكثر من 15 عاماً فإنها تطالب الجهات الأمنية اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.



رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشاب سليم أحمد معروف - أبو عبد الرحمن، وهو أحد عناصرها وقتل في اليمن.