قيادي فلسطيني يكشف تفاصيل مباحثات مصر والفصائل بملفي التهدئة والمصالحة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، عن تفاصيل المباحثات التي أجرتها الفصائل الفلسطينية، مع الوفد الأمني المصري، بملفي التهدئة والمصالحة.





وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني المصري، ناقش مع الفصائل الفلسطينية القضايا المتعلقة بإجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، واستكمال العمل بتفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها مؤخراً.





وتابع خلف: "بحثنا إمكانية استكمال إنشاء خط الكهرباء 161 الممول قطرياً، حيث أن هناك وفداً قطرياً سيكمل مباحثات ودراسات إنشاء الخط"، مبيناً أن المصريين أبلغوا الفصائل الفلسطينية، بأن إسرائيل مستعدة لإقامة منطقة صناعية بالقطاع.









وفي ملف المصالحة، قال القيادي الفلسطيني، إن الوفد الأمني المصري، طرح على الفصائل الفلسطينية إمكانية استئناف إنهاء الانقسام عبر تمكين الحكومة الحالية، واستلامها للوزارات بالقطاع لمدة ستة أشهر.







وأضاف خلف: "يلي ذلك إصدار الرئيس عباس مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات، ثم يلي ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية"، لافتاً إلى أن أساس المقترحين اتفاقي القاهرة 2011 و2017.





وتابع: "الرد الذي وصل المصريين كان على أساس أن المدخل للمصالحة، هو دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وألا يتم التعامل مع ملف المصالحة بالتجزئة"، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً جديداً بملف المصالحة.







يذكر، أن الفصائل الفلسطينية، التقت الوفد الأمني المصري، أمس الجمعة، وصباح اليوم السبت، حيث تم بحث ملف التهدئة مع إسرائيل، فيما غادر الوفد الأمني إلى رام الله، والتقى الرئيس محمود عباس.

وأوضح خلف، أن الفصائل ناقشت مع المصريين استكمال تنفيذ تفاهمات التهدئة، وإنشاء مستشفى شمال قطاع غزة، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار المتنقلين عبر معبر بيت حانون/ إيرز الإسرائيلي.وأشار خلف، إلى أن الفصائل، طلبت من الوفد الأمني المصري وقف استهداف المتظاهرين، وتحديدًا وقف إطلاق النار عليهم، إلى جانب تأكيدها على وقف استخدام طائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة.وتتهم الفصائل الفلسطينية، إسرائيل بالمماطلة بتنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها برعاية مصر والأمم المتحدة، فيما تلّوح الفصائل بالذهاب للتصعيد في ظل استمرار المماطلة الإسرائيلية.