الصحة تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن التحويلات الطبية

وأضاف النجار: "الاجتماع جاء لإيصال رسالة للإسرائيليين مفادها، أن السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الصحة، لن تقبل أي خصومات من أموال المقاصة في المجال الصحي، دون وجود إثبات لهذا الخصم".

كشف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، تفاصيل الاجتماع الفلسطيني- الإسرائيلي، بشأن ملف التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية.وقال النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن مسؤول ملف التحويلات الطبية بوزارة الصحة، عقد اجتماعاً من المسؤولين عن مستشفى (هداسا) الإسرائيلي؛ لبحث ممارسات إسرائيل بملف التحويلات الطبية.وأوضح النجار، أن إسرائيل تقوم بعلاج فلسطينيين في مستشفياتها دون وجود تحويلة طبية صادرة عن وزارة الصحة، ومن ثم تقوم بخصم تكاليف العلاج من أموال المقاصة، مشيراً إلى أن ذلك إجراء أحادي من جانب السلطات الإسرائيلية.ونفى النجار، أن يكون الاجتماع، قد بحث إمكانية عودة التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه لمراجعة إسرائيل بشأن علاج بعض الفلسطينيين.وتابع: "بدأنا مع إسرائيل مراجعة شاملة لكل الخصومات التي تنفذها على أموال المقاصة في الجانب الصحي، وفق اتفاق أوسلو، ولن نقبل بخصم قرش واحد من أموال الضرائب، دون وجود سند وإثبات قانوني له"، مؤكداً أن الوزارة لم تناقش تحويل المرضى لإسرائيل.يذكر، أن موقع (mynet) الإسرائيلي، قال: إن تل أبيب، تحاول إقناع السلطة الفلسطينية، بإعادة التحويلات الطبية لمشافي إسرائيل، بعد قرار بوقفها منذ أشهر.وأوضح الموقع، أن مدير عام مستشفى (هداسا)، البروفيسور زئيف روتشتاين، التقى الأسبوع الماضي، بممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة للمستشفى تصل لـ 100 مليون شيكل.وأضاف الموقع، أن مدير المستشفى، حاول تغيير موقف السلطة من هذا القرار، مشيراً إلى أن الأشهر الأخيرة، شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الفلسطينيين المنقولين إلى (هداسا)، وذلك نتيجة قرار السلطة، الذي جاء رداً على اقتطاع تل أبيب من أموال المقاصة الفلسطينية.وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع الأخير، يأتي في أعقاب خطاب أرسله البروفيسور روتشتاين مؤخراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي حذر فيه مما أسماه "كارثة إنسانية"، نتيجة وقف التحويلات.