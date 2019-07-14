قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت خمسة مواطنين فلسطينيين.
جاء ذلك خلال حملة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين.
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت خمسة مواطنين فلسطينيين.
جاء ذلك خلال حملة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، تخللها تفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، سياسة الاقتحامات والتفتيشات لمنازل المواطنين، بشكل يومي، بهدف استفزاز اهالي الضفة الغربية.
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