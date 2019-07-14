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الحكومة التونسية: قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية لا رجعة فيه

الحكومة التونسية: قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية لا رجعة فيه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة التونسية، أن قرار منع النقاب داخل مقرات الدوائر الحكومية، هو قرار لا رجعة فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أمس السبت: إن المنشور الحكومي ساري المفعول ومحتواه واضح، وليست هناك نية للتراجع عنه، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

يذكر، أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أصدر يوم الخامس من تموز/ يوليو الجاري منشوراً حكومياً، وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الإدارات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بخصوص "حسن تطبيق إجراءات السلامة بمقرات الهياكل العمومية (الدوائر الحكومية)".

وأكد الشاهد على أنه "يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المؤسسات العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة".

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