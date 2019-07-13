الطقس: أجواء شديدة الحرارة يوم الأربعاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-19 31-24 بيت لحم 29-19 29-19 31-24 رام الله والبيرة 28-18 28-18 30-23 طولكرم 31-22 31-22 33-25 نابلس 31-20 31-20 33-24 قلقيلية 31-22 31-22 33-25 جنين 33-21 33-21 35-24 سلفيت 29-19 29-19 31-24 طوباس 33-21 33-21 35-24 روابي 30-20 30-20 33-24 الخليل 28-18 28-18 30-23 غزه 30-23 30-23 32-25 أريحا 39-24 39-24 40-27 خانيونس 30-23 30-23 32-25 الأغوار الشمالية 37-22 37-22 39-25 رفح 31-22 31-22 33-25

الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكون الجو حارأ نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الأربعاء من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي