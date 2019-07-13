السعودية تدعو السلطات في قطر إلى تسهيل إجراءات وصول الراغبين في الحج

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الحج السعودية السلطات في قطر إلى تسهيل إجراءات وصول القطريين الراغبين في الحج، مؤكدة الحرص على تمكين القطريين والمقيمين في قطر على أداء مناسك الحج والعمرة.



ونقلت قناة (العربية) دعوة السلطات السعودية الحجاج القطريين للقدوم عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة دون أي إجراءات مسبقة، كما ذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية.