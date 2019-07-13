دولي

تستمر ثلاثة أيام.. مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ الأحد في ميناء أسدود

تستمر ثلاثة أيام.. مناورات عسكرية إسرائيلية تبدأ الأحد في ميناء أسدود
مناورة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن مناورات عسكرية ستبدأ غداً في ميناء أسدود تنتهي مساء يوم الثلاثاء.

وأضاف: أن السكان سيشعرون خلالها بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، وستسمع صفارات الإنذار في منطقة الميناء.

وأكد المتحدث باسم الجيش، أن التمرين تم التخطيط له مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2019، ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.

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