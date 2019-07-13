وزير يمني: موقف المبعوث الدولي من أحكام الإعدام الحوثية امتداد لمواقفه الضبابية

وزير الإعلام اليمني

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رام الله - دنيا الوطن

‏استغرب وزير الاعلام معمر بن مطهر الارياني عدم صدور اي موقف من المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث حتى الآن على خلفية إصدار "‎المليشيا الحوثية" المدعومة من ايران أحكاما قضائية "غير قانونية" باعدام 30 من السياسيين والاعلاميين والناشطين، في انقلاب مكتمل الأركان على اتفاقية ‎السويد بشأن

تبادل الأسرى والمعتقلين.



‏وأوضح الارياني: أن هذا الصمت المطبق من المبعوث الخاص لليمن على جريمة محاكمة "‎المليشيا الحوثية" للمختطفين وأحكام الإعدام بحقهم في سابقة خطيرة لم تسبقهم اليها سوى التنظيمات الارهابية، يضع علامة استفهام جديدة حول أداء المبعوث الأممي في اليمن.



‏وأشار وزير الاعلام إلى أن موقف المبعوث الخاص لليمن امتداد لمواقفه الضبابية ازاء مختلف القضايا المتصلة بالتدخلات الايرانية في اليمن ومشاورات السلام وتنفيذ اتفاقات السويد وملف انسحاب المليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، والتصعيد العسكري والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.