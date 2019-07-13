ظريف يتوجه إلى نيويورك لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة





وكان وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين قال في حزيران/يونيو: إن واشنطن ستفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم ظريف وهي خطوة كفيلة بإعاقة أي جهود دبلوماسية لحل الخلاف بين البلدين.



لكن وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصدرين مطلعين على الأمر: إن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على ظريف حاليا في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تبقي الباب مفتوحا فيما يبدو أمام الجهود الدبلوماسية.



وهناك خلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج طهران النووي كما اتهمت واشنطن القوات الإيرانية بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج، وهي تهمة تنفيها طهران.



واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية وأمر الرئيس الأمريكي برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف إلى نيويورك يوم السبت، لحضور مؤتمر بالأمم المتحدة.وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء: إن ظريف سيحضر اجتماعا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، ثم يتوجه إلى فنزويلا وبوليفيا ونيكارجوا.