وزير الخارجية البريطاني: سنسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية بهذه الحالة







رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت يوم السبت إنه أبلغ نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (جريس 1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.وأضاف الوزير البريطاني: أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.