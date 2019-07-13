خلال استقباله السفير الروسي.. الرئيس عباس يُثمن دعم موسكو السياسي الكبير

ثمّن الرئيس محمود عباس، الدعم الروسي الكبير، خاصة في المجال السياسي، مشدداً على حرص دولة فلسطين على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية، وتقويتها بما فيه مصلحة البلدين الصديقين.



جاء ذلك، حلال استقبال الرئيس عباس، للسفير الروسي، غوتسا بواتشيدزه، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.



وأكد السفير الضيف، للرئيس عباس على الموقف الروسي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص روسيا على تعميق وتمين العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



رام الله - دنيا الوطن