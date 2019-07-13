عربي

آلاف السودانيين يتظاهرون إحياءً لذكرى 40 يوماً على فض الاعتصام

آلاف السودانيين يتظاهرون إحياءً لذكرى 40 يوماً على فض الاعتصام
مظاهرات في السودان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شارك آلاف السودانيين، اليوم السبت، في مسيرات حاشدة، عمت جميع مدن البلاد، لإحياء ذكرى مرور 40 يوماً على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وتلك الاحتجاجات هي الأولى، منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية، اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة، حتى إجراء انتخابات، ولم يتم بعد توقيع الاتفاق بشكل نهائي.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعاً كان مقرراً بين الجانبين يوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي، محمد حسن لبات، قد قال يوم الخميس: إن اجتماعاً سيعقد بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، السبت؛ لمناقشة إصدار إعلان دستوري، والتصديق عليه، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على إعلان سياسي، يحدد المؤسسات المختلفة، التي ستكون مسؤولة خلال الفترة الانتقالية.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السوري: الوقوف ضد دمشق سيعني دعم إسرائيل وإضعاف المنطقة

وزير الخارجية السوري: الوقوف ضد دمشق سيعني دعم إسرائيل وإضعاف المنطقة

وزير يمني: موقف المبعوث الدولي من أحكام الإعدام الحوثية امتداد لمواقفه الضبابية

وزير يمني: موقف المبعوث الدولي من أحكام الإعدام الحوثية امتداد لمواقفه الضبابية

سمير جعجع: لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية

سمير جعجع: لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كسمايو الصومالية

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في مدينة كسمايو الصومالية

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: &#34;لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم&#34;

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: "لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم"

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

نصر الله: محمد بن سلمان أفشل (صفقة القرن)

نصر الله: محمد بن سلمان أفشل (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

خلال استقباله السفير الروسي.. الرئيس عباس يُثمن دعم موسكو السياسي الكبير

خلال استقباله السفير الروسي.. الرئيس عباس يُثمن دعم موسكو السياسي الكبير

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية &#34;الإعادة&#34; 2019

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

منوعات

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: &#34;إيش هالجمال يخربيت أبو كده&#34;

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

عربي

وزير الخارجية السوري: الوقوف ضد دمشق سيعني دعم إسرائيل وإضعاف المنطقة

وزير الخارجية السوري: الوقوف ضد دمشق سيعني دعم إسرائيل وإضعاف المنطقة

وزير يمني: موقف المبعوث الدولي من أحكام الإعدام الحوثية امتداد لمواقفه الضبابية

وزير يمني: موقف المبعوث الدولي من أحكام الإعدام الحوثية امتداد لمواقفه الضبابية

آلاف السودانيين يتظاهرون إحياءً لذكرى 40 يوماً على فض الاعتصام

آلاف السودانيين يتظاهرون إحياءً لذكرى 40 يوماً على فض الاعتصام

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: &#34;لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم&#34;

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: "لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم"