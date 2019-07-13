آلاف السودانيين يتظاهرون إحياءً لذكرى 40 يوماً على فض الاعتصام

شارك آلاف السودانيين، اليوم السبت، في مسيرات حاشدة، عمت جميع مدن البلاد، لإحياء ذكرى مرور 40 يوماً على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن مقتل العشرات.



وتلك الاحتجاجات هي الأولى، منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية، اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة، حتى إجراء انتخابات، ولم يتم بعد توقيع الاتفاق بشكل نهائي.



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعاً كان مقرراً بين الجانبين يوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.



وكان وسيط الاتحاد الأفريقي، محمد حسن لبات، قد قال يوم الخميس: إن اجتماعاً سيعقد بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، السبت؛ لمناقشة إصدار إعلان دستوري، والتصديق عليه، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على إعلان سياسي، يحدد المؤسسات المختلفة، التي ستكون مسؤولة خلال الفترة الانتقالية.

رام الله - دنيا الوطن