مقتل عشرة على الأقل وتشريد نحو مليون إثر أمطار غزيرة وسيول بالهند

وقالت الحكومة الاتحادية إنها اجتمعت يوم السبت لمراجعة أوضاع الفيضانات في أنحاء البلاد مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ 750 شخصا في أسام وولاية بيهار المجاورة التي ارتفع فيها منسوب نهر كوسي بما يتخطى مستوى الخطر.



وتسببت سيول وانهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في نيبال في مقتل 15 شخصا وإصابة 12 خلال الليل.



وتسببت الأمطار الغزيرة في أضرار في 25 منطقة على الأقل من بين 32 منطقة في أسام. وقالت الهيئة الاتحادية المعنية بموارد المياه أن من المتوقع ارتفاع منسوب نهر براهمابوترا في ضوء توقعات بهطول المزيد من الأمطار على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.وقال وزير الموارد المائية في أسام كيشاب ماهانتا لرويترز "وضع الفيضان لا يزال حرجا للغاية".وقال مسؤولون في الحكومة إن الولاية حاليا في حالة التأهب القصوى بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة على مدى الأيام القليلة المقبلة.