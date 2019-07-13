شؤون فلسطينية

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، انتهاء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019، حيث أُغلقت مراكز الاقتراع في الهيئات المحلية، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت 13 تموز/ يوليو، وسمح فقط للناخبين المتواجدين داخل المراكز بالتصويت بعد الموعد المحدد.

وبانتهاء عملية الاقتراع، بلغ عدد المقترعين الكلي في الهيئات المحلية، التي جرت فيها انتخابات الإعادة 17,213 من أصل 29,589 ناخب وناخبة، هم أصحاب حق الاقتراع، بحيث بلغ متوسط نسبة الاقتراع 58.2%.

وقد بدأت طواقم اللجنة، بعملية الفرز مباشرة في نفس مراكز الاقتراع، ومن ثم يجري تجميع محاضر الفرز في مبنى الهيئة المحلية، بحيث يتم في نهاية هذه العملية، نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة على مستوى الهيئة المحلية.

وقالت اللجنة: إن عملية الاقتراع، سارت بشكل عام بهدوء وانتظام دون أي مشاكل، ولم تُسجل أي خروقات جدية من شأنها أن تؤثر على نتيجة الاقتراع.

يذكر، بأنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات بعد ظهر يوم غد الأحد الموافق 14/7/2019، بحيث يشمل الإعلان عدد الأصوات، وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وأسماء الفائزين.

أخبار ذات صلة

عريقات: فلسطين كلمة السر في منطقة الشرق الأوسط

عريقات: فلسطين كلمة السر في منطقة الشرق الأوسط

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

وزير إسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب بقطاع غزة

وزير إسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب بقطاع غزة

حماس: وفود قطرية وأممية تصل غزة قريباً لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة

حماس: وفود قطرية وأممية تصل غزة قريباً لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة

سرايا القدس تُوضّح ما قالته للوفد الأمني المصري حول تهديدات الاحتلال لغزة

سرايا القدس تُوضّح ما قالته للوفد الأمني المصري حول تهديدات الاحتلال لغزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس وقيادة فتح مع الوفد الأمني المصري

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس وقيادة فتح مع الوفد الأمني المصري

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

أحمد يوسف لـ&#34;فتحي حماد&#34;: لقد أخطأت واتقوا الله يا أولي الألباب

أحمد يوسف لـ"فتحي حماد": لقد أخطأت واتقوا الله يا أولي الألباب

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

تجمع المؤسسات الحقوقية: نشر الاحتلال تفاصيل اغتيال الشقاقي يمثل اعترافاً رسمياً بالجريمة

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية &#34;الإعادة&#34; 2019

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية "الإعادة" 2019

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

الاحتلال يُفرج عن أحد الصياديْن اللذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

منوعات

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: &#34;إيش هالجمال يخربيت أبو كده&#34;

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

عربي

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: &#34;لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم&#34;

شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: "لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم"

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

مصر تُعلن عن اكتشاف أثري جديد بالأهرامات

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة