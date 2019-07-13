شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب بقطاع غزة

وزير إسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب بقطاع غزة
حدود بين غزة وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير إسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيلي ليس لديها مصلحة في شن حرب على قطاع غزة، "لكن في حال لم يكن ذلك، ستكون هناك عملية صعبة".

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن الوزير، تساحي هنغبي، حول التوتر في الجنوب: إن "إسرائيل تحقق الردع ضد غزة، وليس لدينا مصلحة في شن حرب".

وتابع: "نحن نفضل الهدوء، ولكن إذا لم يكن هناك مفر، سندخل في عملية صعبة وقاسية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال يوم الخميس الماضي: إن إسرائيل تستعد لشن حملة عسكرية واسعة النطاق ومباغتة في قطاع غزة، بهدف إعادة الهدوء إلى الجنوب.

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