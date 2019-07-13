حماس: وفود قطرية وأممية تصل غزة قريباً لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة

السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة حماس، اليوم السبت، أن وفوداً قطرية وأممية، ستزور قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.



وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لـ (الأناضول)، إن "الأيام المقبلة ستشهد زيارة وفود قطرية، وأخرى تابعة للأمم المتحدة؛ لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، ورفع الحصار عن قطاع غزة".



وأوضح القانوع: أن الوفود القطرية والأممية، ستتابع ملف تمديد خط كهرباء جديد من إسرائيل، يغذي قطاع غزة، ويحمل اسم "161"، وملف بناء مستشفى في محافظة شمالي قطاع غزة، ومعالجة مشاكل المياه، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.



وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث باسم حماس، أن وفد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي زار القطاع، نقل تأكيد إسرائيل بأنها ستلتزم بتنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، مشيراً إلى أن قيادة الحركة، قدمت شرحاً وافياً للوفد المصري حول تباطؤ إسرائيل بتنفيذ بنود التفاهمات.



وأفاد القانوع، أن حماس أكدت للجانب المصري على ضرورة أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ كامل بنود التفاهمات المتفق عليها.



وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال القانوع، إن "حماس أكدت لوفد المخابرات المصرية، أن المصالحة يجب أن تقوم على الشراكة السياسية، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير (يضم قادة الفصائل الفلسطينية) وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".



وصباح الييوم السبت، غادر وفد المخابرات المصرية قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بعد زيارة بدأها مساء الجمعة، لاستكمال جهود التهدئة مع إسرائيل، وبحث ملف المصالحة الفلسطينية.