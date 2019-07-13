سرايا القدس تُوضّح ما قالته للوفد الأمني المصري حول تهديدات الاحتلال لغزة





وقالت قيادة المجلس العسكري لـ (سرايا القدس): إنها أكدت للوفد الأمني المصري على أن تهديدات نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي لن تدفع بالحركة، لأن تكون مكتوفة الأيدي.





وأضافت: أنها جاهزة للرد على أي فعل إسرائيلي، يستهدف المواطنين والمقاومة.





وأجرى الوفد الأمني المصري، أمس الجمعة واليوم السبت، مباحثات مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، تركزت على ملف التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تصريحاً، أكدت فيه، أنها تحدثت مع الوفد الأمني المصري، حول تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لقطاع غزة.