سمير جعجع: لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية

وأضاف: أن "المواجهة ليست عسكرية فقط، بل دبلوماسية وسيادية، ومجتمع عربي ودولي، وكل هذه الأمور غير متوفرة إلا من خلال الدولة اللبنانية".



وتطرّق جعجع وفق موقع (الجمهورية)، إلى خطاب الأمين العام لـ (حزب الله)، السيد حسن نصرالله، مشيراً إلى أنه "كالخطابات السابقة منذ 13 عاماً، ونفس الأيديولوجيات، ونفس الطروحات المغايرة لطروحاتنا"، معتبراً "ان ما طرحه نصرالله خاطئ وبالاتجاه غير الصحيح".





وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة من أجل نقاش بنود الموازنة، رأى جعجع "أن الموازنة ستقر كما أقرتها لجنة المال والموازنة، التي قدمها النائب إبراهيم كنعان إلى الرئيس بري"، متمنياً على بري "أن يدرسها ويحولها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل توزيعها على النواب قبل يوم الثلاثاء".



وأشار إلى أن "عدم انعقاد مجلس الوزراء في ظل الوضع الذي نعيشه، جريمة بحق لبنان واللبنانيين".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (القوات اللبنانية)، سمير جعجع: إنه "لا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل إلا الدولة اللبنانية، والدولة أقوى من كافة القوى العسكرية".