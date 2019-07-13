الاحتلال يفرج عن أحد الصياديْن الذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم



وقالت صحفة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على موقع (فيسبوك): إن "سلطات الاحتلال تفرج عن الصياد أحمد وائل البردويل (16) عاماً الذى اعتقلته صباح اليوم من بحر رفح وتبقى على الآخر معتقلاً، كذلك احتجاز القارب بكامل معداته فى ميناء اسدود".



وكان نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أشار في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن بحرية الاحتلال، اعتقلت الصيادين الشقيقين، محمد وأحمد وائل البردويل، وتم مصادرة مركبهما



أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم السبت، عن أحد الصياديْن الذين اعتقلتهما صباح اليوم السبت، قبالة شواطئ بحر رفح، جنوب قطاع غزة.