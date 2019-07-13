شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن أحد الصياديْن الذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

الاحتلال يفرج عن أحد الصياديْن الذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم
صياد فلسطيني أمام بارجة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم السبت، عن أحد الصياديْن الذين اعتقلتهما صباح اليوم السبت، قبالة شواطئ بحر رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت صحفة (توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة) على موقع (فيسبوك): إن "سلطات الاحتلال تفرج عن الصياد أحمد وائل البردويل (16) عاماً الذى اعتقلته صباح اليوم من بحر رفح وتبقى على الآخر معتقلاً، كذلك احتجاز القارب بكامل معداته فى ميناء اسدود".

وكان نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أشار في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن بحرية الاحتلال، اعتقلت الصيادين الشقيقين، محمد وأحمد وائل البردويل، وتم مصادرة مركبهما

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس وقيادة فتح مع الوفد الأمني المصري

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس عباس وقيادة فتح مع الوفد الأمني المصري

أحمد يوسف لـ&#34;فتحي حماد&#34;: لقد أخطأت واتقوا الله يا أولي الألباب

أحمد يوسف لـ"فتحي حماد": لقد أخطأت واتقوا الله يا أولي الألباب

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

د. أبو هولي: ملف اللاجئين و(أونروا) وتجديد تفويضها بطاولة اجتماعات مؤتمر المشرفين

د. أبو هولي: ملف اللاجئين و(أونروا) وتجديد تفويضها بطاولة اجتماعات مؤتمر المشرفين

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)؟

إلى أين وصل ملف نتائج الثانوية العامة (الإنجاز)؟

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل مقترحات ورسائل مصر بشأن المصالحة والتهدئة

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل مقترحات ورسائل مصر بشأن المصالحة والتهدئة

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن أحد الصياديْن الذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

الاحتلال يفرج عن أحد الصياديْن الذين اعتقلهما قبالة شواطئ رفح صباح اليوم

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

اشتية يبحث مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إعداد دراسة حول العنف

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

الرئيس عباس للكُتاب العرب: زيارتكم تُؤكد أن القضية الفلسطينية الأولى عربياً

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

مستعربون يعتقلون شاباً بباب العامود والاحتلال يواصل التضييق على أهالي العيسوية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها &#34;بالية&#34; وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

أول سفينة أطلقت إسرائيل سراحها "بالية" وصاحبها يُناشد الرئيس: تُعيل 200 أسرة

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

الخارجية: الصمت على جرائم الاحتلال بحق المواطنين العزل جريمة بحد ذاتها

منوعات

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: &#34;إيش هالجمال يخربيت أبو كده&#34;

إعلامية سعودية تُحرج خالد سليم: "إيش هالجمال يخربيت أبو كده"

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

ظهرت بجامبسوت ضيق وقصير.. هيفا فقدت الكثير من وزنها بسبب المرض

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

أُوقف بسبب إهانة رئيس الجمهورية ونصرالله.. رسالة من باتريك مبارك بعد إطلاق سراحه

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

مفاجأة.. موت سريديفي ربما كان جريمة قتل

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: &#34;في حد يسيب الجمال ده&#34;

ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: "في حد يسيب الجمال ده"

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها &#34;بالحقيرة&#34;: &#34;الشعب السعودي بيطلقك من زوجك&#34;

مريم حسين تهاجم نيكي ميناج وتصفها "بالحقيرة": "الشعب السعودي بيطلقك من زوجك"

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

من هي المغنية الأغلى أجراً في العالم؟

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

ريهام سعيد: تمت إزالة أنفي بالكامل واستبداله بآخر من أذنيها

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد إهانته لها بسبب لقبها.. إليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي &#34;مايان السيد&#34; الأكثر بحث على &#34;جوجل&#34;؟

صاحبة الوجه الملائكي.. من هي "مايان السيد" الأكثر بحث على "جوجل"؟

عربي

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

تركيا تُطلق عملية (المخلب 2) شمالي العراق

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

السعودية تُوقف مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بالمملكة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

الحكومة اليمنية تُحبط هجوماً واسعاً للحوثيين جنوب الحُديدة

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)

بعد انتقادها لحماس.. ملكة جمال العراق السابقة تدعم (صفقة القرن)