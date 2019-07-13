أحمد يوسف لـ"فتحي حماد": لقد أخطأت واتقوا الله يا أولي الألباب









وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً".

وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً".

رام الله - دنيا الوطنوجّه القيادي في حماس، أحمد يوسف رسالة إلى عضو المكتب السياسي للحركة، فتحي حماس، قال فيها إن الأخير أخطأ في تصريحاته التي أطلقها أمس الجمعة.وقال يوسف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أخي فتحي حماد (أبو مصعب) لقد أخطأت فيما ارتجلت من خطاب، ولم يحالفك الحظ في كثير مما قلت في سياق الجواب".وأضاف: "اتفهم غضبك على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، ولكنَّ لغة السكاكين والأحزمة الناسفة ليست لغة أهل السياسة، كما أن الحديث عن قتل اليهود باللغة التي أوردتها فيه مخالفة دينية وقيمية وأخلاقية وحتى أنها تتناقض مع ما جاء في وثيقة حركة حماس السياسية".وتابع المستشار السابق لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "يا أخانا يا أبا مصعب ما تحمست لقوله ارتجالاً سيعطي كل الذرائع للاحتلال لتشديد الحصار وممارسة المزيد من العدوان، ولن يُسهم في التخذيل عن شعبنا في قطاع غزة".وقال يوسف: "أتمنى على قيادة حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي التدارك بتصويب الخطأ وتوضيح الموقف؛ لأن اطلاق الكلام على عواهنه كلفته عالية، وتداعياته موجعة. فاتقوا الله يا أولي الألباب!!".