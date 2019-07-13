دولي

زعيم حزب العمل: نتنياهو يرى مواطني جنوب إسرائيل أقل أهمية

زعيم حزب العمل: نتنياهو يرى مواطني جنوب إسرائيل أقل أهمية
زعيم حزب العمل عمير بيرتس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، عمير بيرتس: "إنه يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل مع سكان المناطق المحيطة بقطاع غزة والنقب، على أنهم مواطنون اقل أهمية عن سائر مواطني الدولة". 

وأوضح: "أنه لو أن حقول المستوطنات احترقت مثل حقول المناطق اليهودية المحيطة بالقطاع، لكان رد فعل رئيس الوزراء مغايرا"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

ورأى بيرتس في سياق جولة قام بها اليوم في تجمعات سكنية بدوية في الجنوب: "إن المعادلة التي يطرحها نتنياهو حيث يخشى بموجبها إخضاع حماس وقهرها عسكرياً من جهة، ويتحسب من العملية السياسية من جهة أخرى هي معادلة غير مقبولة".

وكان نتنياهو قال يوم الخميس الماضي: إن إسرائيل تستعد لشن حملة عسكرية واسعة النطاق ومباغتة في قطاع غزة، بهدف إعادة الهدوء إلى الجنوب.

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