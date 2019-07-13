د. أبو هولي: ملف اللاجئين و(أونروا) وتجديد تفويضها بطاولة اجتماعات مؤتمر المشرفين





ولفت إلى أن انعقادها يأتي في ظل ظروف وتطورات خطيرة ترافق قضية اللاجئين على ضوء التصريحات الخطيرة التي تخرج من الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي حول تصفية قضية اللاجئين وعن المسعى الأميركي الذي كشف عنه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات لتوطين اللاجئين وتصفية (أونروا) ونقل المسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول المضيفة، التي تحتاج إلى تحرك تجاه إحباط هذا المسعى وتعريته أمام دول العالم باعتباره موقفا خارجا عن الإجماع الدولي الذي جسده القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والقرار 302 الذي يؤكد استمرارية عمل (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم، كذلك الإجماع العربي الذي يرفض التوطين، ويؤكد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .



وقال أبو هولي الذي يترأس أعمال المؤتمر: إن مجمل تطورات القضية الفلسطينية على رأسها ملف اللاجئين و(أونروا) وتجديد تفويضها ستكون على طاولة اجتماعات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، مشيراً الى أن المؤتمر سيناقش خلال فترة انعقاده القضايا المدرجة على جدول أعماله في متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والتأكيد على عروبة القدس والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، وقضية اللاجئين وتطوراتها، ونشاطات (أونروا)، وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية .



وأشار إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الذي سيعقد في الجامعة العربية بالقاهرة في وقت لاحق .



وأوضح أن وفد دولة فلسطين سيؤكد موقف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير برفص كل ما يطرح من حلول وصفقات لا تبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على رفض التوطين والوطن البديل، لافتاً إلى لأن وفد دولة فلسطين سيقدم مجموعة من التقارير المتخصصة حول مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر .



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير ستواصل تحركها مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة إلى تفكيك (أونروا) وحشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عملها الذي سينتهي في أيلول/سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على بقاء وجودها واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين كمؤسسة أممية تشكل الشاهد الحي على مأساتهم والعنوان السياسي لقضيتهم في الأمم المتحدة .وأوضح في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أعمال الدورة (102) لمؤتمر المشرفين ستبدأ صباح غد الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية "القاهرة" بمشاركة الأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، بالإضافة لممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة (ألكسو)، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو"، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية.