شاهد: مواطن سعودي للفلسطينيين: "لستم عرباً واليهود أقرب لنا وأشرف منكم"

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطناً سعودياً، يشن هجوماً لاذعاً على الفلسطينيين، معتبراً أن "لا أصل لهم وأنهم من بقايا الشعوب".





وحسب الفيديو، قال المواطن السعودي موجهاً حديثه للفلسطينيين: "أنتم لستم عرباً واليهود أقرب لنا منكم وأشرف منكم، ولا عداوة بيننا وبينهم، والعداوة سببها أنتم، وإسرائيل دولة قائمة غصباً عنكم".





وأضاف المواطن، وفق الفيديو: "المفروض من أي دولة نسيانكم وقطع العلاقات معكم، ومنع الأموال عنكم، واليهود والعرب أبناء عم من زمان، والفلسطينيون هم البلاء، ولعنة الله على إللي ما يأدبكم وعليكم"، حسب قوله.





ولم يتسنَ لـ "دنيا الوطن" التأكد من صحة الفيديو أو التوقيت الذي تم تسجيله فيه.















رام الله - دنيا الوطن